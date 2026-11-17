Средняя сумма кредита на новое авто за месяц выросла на 15% — с 1,52 млн до 1,75 млн руб., максимума с начала 2025 года. Одновременно средний срок кредита сократился с 67 до 65 месяцев. В сегменте подержанных машин средний чек, напротив, незначительно снизился — с 1,536 млн до 1,518 млн руб., а срок не изменился. Причиной скачка аналитики называют исчерпание лимитов льготного автокредитования в третьем квартале.