Средний чек автокредита на новые машины вырос в РФ на 15% за месяц
В октябре банки выдали рекордные с начала года 190,4 млрд руб. автокредитов — на 6% больше, чем месяцем ранее, следует из данных Объединенного кредитного бюро. При этом число ссуд практически не изменилось, увеличившись лишь на 1%, до 113,71 тыс. Рост объемов обеспечил сегмент новых автомобилей: доля таких кредитов составила 67% от общего количества и 70% от объема выдач, пишет «Ъ».
Средняя сумма кредита на новое авто за месяц выросла на 15% — с 1,52 млн до 1,75 млн руб., максимума с начала 2025 года. Одновременно средний срок кредита сократился с 67 до 65 месяцев. В сегменте подержанных машин средний чек, напротив, незначительно снизился — с 1,536 млн до 1,518 млн руб., а срок не изменился. Причиной скачка аналитики называют исчерпание лимитов льготного автокредитования в третьем квартале.
Без субсидий выпал дешевый сегмент, и выдачи сместились в дорогие модели, поясняют эксперты. Правительство уже одобрило выделение 10,4 млрд руб. на льготные автокредиты в 2027–2029 годах, что даст порядка 30–35 тыс. дополнительных ссуд. В ноябре–декабре банки ожидают сезонного роста выдач, а с 1 января 2027 года рынок ждет ужесточение макропруденциальных лимитов ЦБ.