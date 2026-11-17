Петербуржца осудили на 20 лет за подготовку теракта
Он должен был следить за сотрудником оборонного предприятия и снимать его передвижения
Военный суд в Петербурге приговорил 52-летнего местного жителя Павла Чеберяко к 20 годам лишения свободы по делу о содействии терроризму и государственной измене. По версии следствия, он помогал готовить подрыв автомобиля сотрудника компании, разрабатывающей беспилотники и военную технику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Первые четыре года осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Суд также назначил ему штраф в размере 350 тыс. рублей. Приговор вынесли по совокупности с предыдущим делом: в июле 2025 года Чеберяко уже получил такой же штраф за публичное оправдание терроризма.
По данным собеседника агентства, в мае 2025 года мужчина вступил в контакт с представителями украинской военной разведки через Telegram. По их заданию он приезжал на улицу Авиаконструкторов, чтобы установить место парковки автомобиля предполагаемой жертвы и его регистрационный номер. В день несостоявшегося покушения Чеберяко должен был снимать на видео, как сотрудник сядет в машину и уедет. В это время другая фигурантка дела, Юлия Московская, должна была закрепить под автомобилем самодельное взрывное устройство.
Чеберяко и Московскую задержали у парковки на улице Авиаконструкторов. По данным ТАСС, они не были знакомы и действовали по отдельным указаниям кураторов. Ранее мужчина работал в частном охранном предприятии.
Вину Чеберяко признал частично: он не отрицал фактических обстоятельств, но не согласился с квалификацией своих действий. Мужчина утверждал, что не знал о связи кураторов с украинской разведкой и о том, что целью операции было убийство сотрудника оборонного предприятия. По словам собеседника агентства, первоначальные показания задержанного противоречили этой версии.
Уголовное дело Юлии Московской начали рассматривать в суде на прошлой неделе. Ее обвиняют в государственной измене, участии в деятельности террористической организации, покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. Заседания проходят в закрытом режиме.