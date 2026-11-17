По данным собеседника агентства, в мае 2025 года мужчина вступил в контакт с представителями украинской военной разведки через Telegram. По их заданию он приезжал на улицу Авиаконструкторов, чтобы установить место парковки автомобиля предполагаемой жертвы и его регистрационный номер. В день несостоявшегося покушения Чеберяко должен был снимать на видео, как сотрудник сядет в машину и уедет. В это время другая фигурантка дела, Юлия Московская, должна была закрепить под автомобилем самодельное взрывное устройство.