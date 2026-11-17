Поезд Деда Мороза прибудет в Глазов по расписанию 19 ноября
Продажа билетов на мероприятия в Ижевске и Сарапуле откроется 17 ноября
Поезд Деда Мороза прибудет в Глазов 19 ноября по ранее опубликованному расписанию, а его состав сохранит все праздничные вагоны. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.
Ранее из-за нарушения движения на участке Черемуха — Виледь в Архангельской области организаторы планировали скорректировать маршрут и расписание поезда, а также задействовать резервные вагоны. Железнодорожникам удалось восстановить движение быстрее ожидаемого, поэтому изменения в графике будут минимальными.
Продажа билетов на праздничные мероприятия, которые пройдут в Ижевске и Сарапуле, откроется 17 ноября в 15:00 по московскому времени.