Продажи испанских вин в РФ рухнули на 20%
Розничные продажи тихого вина в России за январь—октябрь 2026 года снизились на 4,2% год к году, до 48,47 млн декалитров. Самое выраженное падение среди импорта отмечается у вин из Испании — на 20,3%, до 1,68 млн дал, пишет «Ъ» со ссылкой на данные участников рынка.
Продажи абхазского вина сократились на 25,1%, до 662,29 тыс. дал, грузинского — на 1,7%, до 4,58 млн дал, итальянского — на 6,6%, до 2,82 млн дал. При этом выросли поставки из Молдавии (+31,3%, до 252,14 тыс. дал), Чили (+26,9%, до 2,28 млн дал) и Аргентины (+20,8%, до 419,7 тыс. дал).
Продажи российского тихого вина сократились на 5,2%, до 28,94 млн дал, его доля на рынке уменьшилась на 0,68 п.п., до 59,7%. В октябре спрос на тихое вино в рознице снизился на 1,3%, до 4,87 млн дал, на отечественное — на 1,6%, до 2,89 млн дал.