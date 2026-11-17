Продажи российского тихого вина сократились на 5,2%, до 28,94 млн дал, его доля на рынке уменьшилась на 0,68 п.п., до 59,7%. В октябре спрос на тихое вино в рознице снизился на 1,3%, до 4,87 млн дал, на отечественное — на 1,6%, до 2,89 млн дал.