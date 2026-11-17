«Просим воздержаться от поездок на летней резине, а также убедиться, что автомобиль подготовлен к зимним условиям,— говорится в сообщении. — Не стоит резко тормозить, ускоряться или перестраиваться: такие маневры могут привести к потере управления. Выбирайте скорость с учетом видимости, состояния покрытия и интенсивности движения, а при ухудшении погоды увеличивайте дистанцию до впереди идущего транспорта».