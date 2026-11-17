«Автодор» предупреждает водителей о мокром снеге на трассах в Черноземье
Оператор платных дорог «Автодор — платные дороги» (входит в ГК «Автодор») призвала автомобилистов учитывать прогноз погоды при планировании поездок. 17 и 18 ноября в Черноземье ожидается мокрый снег, сообщили в компании.
В Курской области и на трассе М-4 «Дон» (проходящей по Липецкой и Воронежской) может выпасть до 5 см снега. В отдельных районах прогнозируется переход через 0°С. В связи с этим «Автодор» просит водителей снижать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких маневров. Особую осторожность необходимо соблюдать на мостах, эстакадах, подъемах и спусках.
«Просим воздержаться от поездок на летней резине, а также убедиться, что автомобиль подготовлен к зимним условиям,— говорится в сообщении. — Не стоит резко тормозить, ускоряться или перестраиваться: такие маневры могут привести к потере управления. Выбирайте скорость с учетом видимости, состояния покрытия и интенсивности движения, а при ухудшении погоды увеличивайте дистанцию до впереди идущего транспорта».
Перед дальней поездкой следует проверить исправность дворников, световых приборов, аккумулятора и запаса омывающей жидкости, а также не препятствовать работе дорожной техники и следить за сообщениями на информационных табло.
Помимо М-4 «Дон», непогода затронет трассы М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-11 «Нева» и М-12 «Восток» в Московской, Тверской, Смоленской, Калужской, Брянской, Владимирской и Тульской областях.