Володин пригрозил Каллас 20 годами тюрьмы за планы похитить данные бойцов СВО
Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в «Макс», что глава евродипломатии Кая Каллас может получить до 20 лет лишения свободы. Поводом стало ее публичное высказывание о намерении получить персональные данные российских военнослужащих. По словам господина Володина, речь идет о планах совершить несколько уголовных преступлений, включая неправомерный доступ к компьютерной информации и ее незаконное хранение.
Ранее Каллас сообщила, что ЕС мог бы использовать данные о российских военных для запрета им въезда в на территорию союза. Она допустила, что получить информацию несложно, поскольку все хранится в цифровом формате, и сослалась на «очень хороших специалистов разведки».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в этой связи отметил, что Кая Каллас потенциально может войти в команду европейских переговорщиков по Украине. Что она сможет добавить к мирному процессу, задался вопросом господин Песков. Летом госпожа Каллас уже предлагала запретить въезд в ЕС всем участникам операции на Украине. Politico сообщало, что Еврокомиссия готовит предложения по ужесточению визовых правил для россиян к январю 2027 года.