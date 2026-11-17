Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в этой связи отметил, что Кая Каллас потенциально может войти в команду европейских переговорщиков по Украине. Что она сможет добавить к мирному процессу, задался вопросом господин Песков. Летом госпожа Каллас уже предлагала запретить въезд в ЕС всем участникам операции на Украине. Politico сообщало, что Еврокомиссия готовит предложения по ужесточению визовых правил для россиян к январю 2027 года.