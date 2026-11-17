Суд снял арест с имущества погибшего на СВО экс-главы Горнозаводска
Постоянное судебное присутствие (ПСП) Чусовского городского суда в Горнозаводске отменило арест в отношении здания столовой и земельного участка, принадлежавших бывшему главе местной администрации Александру Афанасьеву. Обеспечительная мера действовала с 2016 года. Об этом сообщает «Новый компаньон».
Речь идет о здании площадью 519,4 кв. м и участке площадью 1760 кв. м. В 2022 году судебные приставы передали эту недвижимость Роспромбанку как фактическому собственнику. После отмены ареста банк сможет зарегистрировать право собственности в Росреестре. Суд также указал на отсутствие лиц, вступивших в наследство после гибели господина Афанасьева. По информации Горнозаводского нотариального округа, наследственное дело не открывалось.
Недвижимость оказалась в залоге в 2014 году, когда господин Афанасьев поручился за кредит Роспромбанка на 8 млн руб. Банк был признан банкротом в 2016 году. Сейчас в Арбитражном суде Пермского края рассматривается заявление банка о включении в реестр требований к господину Афанасьеву долга на 11,1 млн руб.
Александр Афанасьев занимал пост главы Горнозаводского района, а затем и округа почти десять лет. В 2024 году Чусовской суд приговорил чиновника к трем годам колонии по делу о превышении полномочий. В декабре того же года господин Афанасьев заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на СВО. По данным местных СМИ, он был командиром штурмового подразделения. В начале 2025 года он пропал без вести, позже было объявлено о его гибели. 15 ноября экс-глава был похоронен в Горнозаводском округе. Весной этого года Арбитражный суд Пермского края посмертно признал его банкротом. В реестр уже включены требования налоговой службы, ВТБ и ООО «Горнозаводск-МикроТЭС» — в общей сложности примерно на 5,2 млн руб.