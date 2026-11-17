Прокуратура добивается возобновления поиска останков бывшего мэра Самары
Во вторник, 17 ноября, гособвинитель попросил Самарский областной суд направить в следственные органы запрос по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Обращение касается проверки версии о нахождении останков погибших на даче одной из обвиняемых, Таисии Киселевой.
Ранее обвиняемая в убийстве родственников Екатерина Тархова высказала в суде предположение о том, что останки погибших могут находиться на даче ее вероятной соучастницы. По версии следствия, Таисия Киселева помогла внучке бывшего мэра Самары продать машину Toyota RAV 4, принадлежавшую Наталье Тарховой. Ей инкриминируется кража.
Однако Екатерина Тархова утверждает, что этим роль ее предполагаемой сообщницы в преступлении не ограничилась: со слов обвиняемой, Таисия Киселева исполняла поручения своей родственницы Светланы Метревели (по версии следствия — организатора убийства). Например, передавала внучке бывшего мэра Самары бутылку с ядом, которым отравили экс-чиновника и его жену.
Виктор Тархов и его супруга Наталья пропали в начале 2025 года. По версии следствия, они были убиты в конце декабря 2024-го — начале января 2025 года с целью завладения их имуществом. Тела до настоящего времени не найдены.
Екатерина Тархова была задержана и арестована. Она частично признала вину.
Светлана и Дмитрий Метревели скрылись и объявлены в международный розыск. Таисия Киселева находится под домашним арестом.