«Уральские радиостанции» из Ижевска поставят более 500 раций ГУРБ Подмосковья
Стоимость контракта составляет почти 70 млн рублей
Главное управление региональной безопасности (ГУРБ) Московской области заключило контракт с ижевским производителем «Уральские радиостанции» стоимостью 69,3 млн руб. на поставку раций и ретрансляторов. Копия документа опубликована на портале госзакупок.
В перечне — 562 носимые радиостанции и 59 ретрансляторов «Эрика». Срок исполнения контракта — до 30 декабря.
АО «Уральские радиостанции» базируется в Ижевске с 1995 года. Компания специализируется на проектировании и производстве цифровых и аналоговых систем профессиональной радиосвязи, в том числе для силовых ведомств, МВД, Росгвардии, МЧС и Минобороны. АО — часть финансово-промышленной группы (ФПГ) «Уральские заводы». Ранее «Ъ-Удмуртия» писал судебном процессе по иску Генпрокуратуры о национализации имущества и акций ФПГ.