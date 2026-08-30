Американские геймеры массово берут отпуска к выходу GTA VI

Американские игроки начали заранее планировать отпуска и отгулы к релизу Grand Theft Auto VI, который намечен на 19 ноября. The Wall Street Journal отмечает, что поклонники серии по всему миру уже воспринимают дату выхода новой части как неофициальный праздник.

Некоторые пользователи намерены освободиться от работы на срок до двух недель. В частности, один из американских госслужащих оформил продолжительный отпуск, а сотрудница компании из сферы медицинского оборудования решила полностью отказаться от рабочих задач на неделю и заранее подготовить еду на период игры.

Ожидается, что GTA VI установит новые рекорды продаж. Предыдущая часть, GTA V, принесла разработчикам $1 млрд за первые три дня после релиза в 2013 году, а суммарные продажи серии превысили 475 млн копий. Интерес к новой игре дополнительно подогрели несколько переносов даты выхода и утечки материалов.

В ожидании релиза оказался даже Пентагон: военнослужащим одного из инженерно-саперных батальонов США предоставляют четырехдневный отгул после перезаключения контрактов до 14 ноября. За полтора месяца этой возможностью воспользовались 44 из 130 военных.