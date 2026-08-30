Американские геймеры массово берут отпуска к выходу GTA VI
Американские игроки начали заранее планировать отпуска и отгулы к релизу Grand Theft Auto VI, который намечен на 19 ноября. The Wall Street Journal отмечает, что поклонники серии по всему миру уже воспринимают дату выхода новой части как неофициальный праздник.
Некоторые пользователи намерены освободиться от работы на срок до двух недель. В частности, один из американских госслужащих оформил продолжительный отпуск, а сотрудница компании из сферы медицинского оборудования решила полностью отказаться от рабочих задач на неделю и заранее подготовить еду на период игры.
Ожидается, что GTA VI установит новые рекорды продаж. Предыдущая часть, GTA V, принесла разработчикам $1 млрд за первые три дня после релиза в 2013 году, а суммарные продажи серии превысили 475 млн копий. Интерес к новой игре дополнительно подогрели несколько переносов даты выхода и утечки материалов.
В ожидании релиза оказался даже Пентагон: военнослужащим одного из инженерно-саперных батальонов США предоставляют четырехдневный отгул после перезаключения контрактов до 14 ноября. За полтора месяца этой возможностью воспользовались 44 из 130 военных.
Релиз игры Grand Theft Auto VI (GTA VI) ожидается 19 ноября 2026 года, но предзаказы на неё были открыты уже 25 июня того же года. Издатель Take-Two Interactive сообщил о беспрецедентной выручке в $1,53 млрд во втором квартале 2026 года, связывая это с началом предзаказов на GTA VI. Однако чистые доходы компании по итогам квартала снизились на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а убытки составили $34,1 млн.
Продажи консолей PlayStation 5 в России в первом квартале 2026 года выросли на 50%, что связывают с ожиданием выхода GTA VI. Аналитики компании «М.Видео-Эльдорадо» прогнозируют, что релиз GTA VI может вызвать дефицит консолей Sony PlayStation. Ранее крупные игровые релизы, такие как «Человек-паук» и Halo 3, уже приводили к значительному росту продаж игровых приставок.
Разработчик Rockstar Games прокомментировал утечки видео с геймплеем GTA VI, назвав их «душераздирающими» для команды. Материалы с игровым процессом начали распространяться в августе 2026 года, их опубликовал хакер или группа хакеров под псевдонимом Cyberleek, который требовал публичных извинений от Take-Two из-за нарушения прав потребителей и изменений в политике компании. Компания Take-Two Interactive начала судебное разбирательство в Нью-Йоркском суде и запросила у Microsoft и Discord данные пользователей, связанных с распространением утечек.