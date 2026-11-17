Житель Ярославской области получил 15 лет за убийство родственников поленом
Ярославский областной суд приговорил 57-летнего жителя региона к 15 годам колонии строгого режима за убийство сестры и ее супруга с особой жестокостью. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Суд установил, что 8 мая 2026 года мужчина распивал спиртное с родственниками в частном доме в деревне Еремеево Даниловского муниципального округа. Во время ссоры он взял деревянное полено и нанес сестре и ее мужу более сотни ударов каждому по разным частям тела. Оба 63-летних потерпевших скончались на месте.
После убийства мужчина ушел из дома, рассчитывая отвести от себя подозрения. На следующий день он вернулся и сообщил об обнаружении тел. В суде подсудимый вину не признал, заявив, что ему неизвестны обстоятельства смерти родственников. Его виновность подтвердили исследованные доказательства.
Как ранее писал «Ъ-Ярославль», о гибели семейной пары в деревне Еремеево стало известно 9 мая. В полицию обратился сам подозреваемый, сообщивший, что обнаружил тела сестры и ее мужа. В июле прокуратура направила уголовное дело в областной суд. По версии следствия, конфликт между родственниками мог быть связан с разногласиями по поводу освоения земельного участка.
Мужчина признан виновным в убийстве двух лиц, совершенном с особой жестокостью (п. «а», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Приговор в законную силу не вступил.