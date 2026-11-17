Как ранее писал «Ъ-Ярославль», о гибели семейной пары в деревне Еремеево стало известно 9 мая. В полицию обратился сам подозреваемый, сообщивший, что обнаружил тела сестры и ее мужа. В июле прокуратура направила уголовное дело в областной суд. По версии следствия, конфликт между родственниками мог быть связан с разногласиями по поводу освоения земельного участка.