По данным Росреестра, участок находится рядом с объектом культурного наследия на ул. Московской, 56. В 1924–1926 годах в этом доме жил секретарь Пензенского губкома РЛКСМ Александр Косарев, который позже вошел в оргбюро ЦК ВКП(б) и возглавил ЦК ВЛКСМ. Сейчас на первом этаже здания располагаются кафе и магазины.