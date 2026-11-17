В Пензе утвердили облик новой гостиницы рядом с ОКН на Московской
Здание планируют сделать трехэтажным
Мэрия Пензы согласовала внешний вид гостиницы, которую построят на ул. Московской, 56/1. Постановление подписал глава города Олег Денисов.
Гостиница будет трехэтажной, общей площадью более 2,5 тыс. кв. м. Ее архитектурный облик признали отвечающим требованиям к застройке Пензы.
По данным Росреестра, участок находится рядом с объектом культурного наследия на ул. Московской, 56. В 1924–1926 годах в этом доме жил секретарь Пензенского губкома РЛКСМ Александр Косарев, который позже вошел в оргбюро ЦК ВКП(б) и возглавил ЦК ВЛКСМ. Сейчас на первом этаже здания располагаются кафе и магазины.