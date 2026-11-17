Суд отказал в удовлетворении требований, указав на нарушение ФНС установленной законом процедуры. Суд установил, что налоговый орган пропустил этап бесспорного внесудебного взыскания. Согласно ст. 46 Налогового кодекса РФ, перед обращением в суд за взысканием с лицевых счетов участников казначейского сопровождения, инспекция обязана была направить решение о взыскании в сам орган казначейства. Только после получения уведомления от казначейства о невозможности исполнения решения налоговый орган вправе переходить к взысканию иного имущества через суд. ФНС попыталась миновать этот этап.