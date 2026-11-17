Стройка дороже долга
Суд в Ставрополе защитил авансы «ПМК Русская» от претензий ФНС на 883 млн рублей
Арбитражный суд Ставропольского края отказал региональному управлению Федеральной налоговой службы (УФНС) и Межрайонной ИФНС №14 во взыскании 883,64 млн руб. налога на добавленную стоимость (НДС) с лицевого счета ООО «Передвижная механизированная колонна Русская» (с. Русское). Решение суда опубликовано в картотеке инстанции.
Налоговые органы пытались получить судебное решение для списания средств со счета №711В3605001, открытого в Управлении Федерального казначейства (УФК) по Краснодарскому краю. Эти средства предназначались для исполнения государственного контракта от 17.12.2018 на строительство объектов для войск национальной гвардии. С учетом дополнительного соглашения №24 от 30.10.2025 цена контракта составила 5,3 млрд руб., включая оспариваемую сумму НДС.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Передвижная механизированная колонна Русская» зарегистрировано в 2000 году в Курском районе. Основной вид деятельности — прочие виды строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 175 тысяч рублей. Учредитель — Александр Дыдымов. Выручка компании за 2025 год составила 1,78 млрд рублей, прибыль — 7,32 млн рублей.
ФНС обосновывала иск тем, что внесудебное взыскание оказалось неэффективным: из 127 счетов компании 113 являются спецсчетами по гособоронзаказу, на которые банки не обращают взыскание. На обычных счетах удалось собрать лишь 20,9 тыс. рублей. Налоговики указывали, что лимиты бюджетных обязательств по контракту доведены в полном объеме, однако компания не перечислила НДС с полученного аванса в бюджет.
Суд отказал в удовлетворении требований, указав на нарушение ФНС установленной законом процедуры. Суд установил, что налоговый орган пропустил этап бесспорного внесудебного взыскания. Согласно ст. 46 Налогового кодекса РФ, перед обращением в суд за взысканием с лицевых счетов участников казначейского сопровождения, инспекция обязана была направить решение о взыскании в сам орган казначейства. Только после получения уведомления от казначейства о невозможности исполнения решения налоговый орган вправе переходить к взысканию иного имущества через суд. ФНС попыталась миновать этот этап.
Суд сослался на ст. 239 Бюджетного кодекса РФ, согласно которой средства бюджетов и участников казначейского сопровождения защищены иммунитетом. Обращение взыскания на них возможно только на основании судебного акта, но процедура получения такого акта строго регламентирована. Статья 242.6.1 БК РФ регулирует исполнение уже существующих судебных актов, а не порядок первичного взыскания налогов.
Суд принял во внимание пояснения казначейства о том, что на момент рассмотрения дела движение средств по спорному счету фактически прекращено, а сам счет в УФК по Ставропольскому краю был закрыт еще в 2021 году.
Общая задолженность ООО «ПМК Русская» перед бюджетом на январь 2026 года составляет почти 1,6 млрд руб. ФНС уже наложила арест на 438 млн руб. имущества компании (земельные участки, недвижимость и 117 единиц транспорта).
Представители общества в суд не явились, однако в письменных возражениях просили обязать инспекцию пересчитать НДС с учетом налоговых вычетов. Суд отклонил этот довод, указав, что применение вычетов является правом налогоплательщика, которое реализуется им самостоятельно через подачу деклараций.
Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.