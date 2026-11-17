В октябре в Татарстане выдали автокредитов на 9,81 млрд рублей
За месяц объем выдач вырос на 5%, однако в годовом выражении снизился на 8%
В октябре банки выдали жителям Татарстана 5,94 тыс. автокредитов на общую сумму 9,81 млрд руб. По количеству выдач республика заняла четвертое место среди регионов России, сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
По сравнению с сентябрем количество автокредитов сократилось на 7%, однако объем выдач вырос на 5%. Средний размер кредита увеличился с 1,47 млн до 1,65 млн руб., а средний срок кредитования составил 72 месяца против 71 месяца месяцем ранее.
В годовом выражении количество выданных автокредитов в Татарстане сократилось на 22%: в октябре прошлого года банки оформили 7,6 тыс. кредитов. Объем выдач снизился на 8%, средний чек вырос с 1,41 млн до 1,65 млн руб.
В Чувашии в октябре выдали 1,06 тыс. автокредитов на 1,57 млрд руб. Республика заняла 35-е место по количеству выдач. За месяц число кредитов сократилось на 10%, объем — на 2%. В годовом выражении количество выдач уменьшилось на 39%, а их объем — на 30%. Средний чек за месяц вырос с 1,37 млн до 1,48 млн руб., средний срок кредитования составил 71 месяц.
Кировская область заняла 36-е место среди регионов. Банки выдали здесь 1,09 тыс. автокредитов на 1,56 млрд руб. По сравнению с сентябрем количество кредитов выросло на 8%, объем — на 11%. Средний чек увеличился с 1,4 млн до 1,43 млн руб., средний срок кредитования составил 71 месяц. За год количество выдач в регионе сократилось на 16%, объем — на 6%.
В Марий Эл в октябре выдали 590 автокредитов на 870 млн руб. Республика заняла 54-е место в рейтинге. За месяц количество кредитов сократилось примерно на 3%, объем вырос на 6%. Средний размер кредита увеличился с 1,35 млн до 1,48 млн руб., средний срок составил 71 месяц. По сравнению с октябрем прошлого года количество выдач сократилось на 14%, объем — на 8%. Тогда банки выдали 690 автокредитов на 950 млн руб.
В целом по России в октябре банки выдали 113,71 тыс. автокредитов на 190,4 млрд руб. По сравнению с сентябрем количество выдач выросло на 1%, объем — на 6%. При этом в годовом выражении показатели снизились на 18% и 11% соответственно.