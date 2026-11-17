В Марий Эл в октябре выдали 590 автокредитов на 870 млн руб. Республика заняла 54-е место в рейтинге. За месяц количество кредитов сократилось примерно на 3%, объем вырос на 6%. Средний размер кредита увеличился с 1,35 млн до 1,48 млн руб., средний срок составил 71 месяц. По сравнению с октябрем прошлого года количество выдач сократилось на 14%, объем — на 8%. Тогда банки выдали 690 автокредитов на 950 млн руб.