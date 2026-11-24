Лихачев также рассказал о сотрудничестве со странами Азии. С китайскими партнерами подписано соглашение о выходе на 20 млн тонн перевозки к 2030 году. Индийские и южнокорейские партнеры, по его словам, выходят на межправительственные рабочие группы и аналогичные соглашения о фиксированном объеме перевозок. Российско-индийскую рабочую группу по развитию СМП создали в 2024 году для обсуждения проектов арктической инфраструктуры и полярной навигации. О подписании аналогичных соглашений с Индией или Республикой Корея он не сообщал.