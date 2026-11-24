Лихачев сообщил о превышении 40 млн тонн перевозок по СМП
Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что грузоперевозки по Северному морскому пути впервые превысили 40 млн тонн. Прежний рекорд он оценил примерно в 37 млн тонн.
Алексей Лихачев заявил: «Мы не останавливаемся, работа в разгаре, очень надеемся, что рекорд будет еще более вдохновляющий по итогам года.» Он рассчитывал, что к концу 2026 года показатель заметно превысит достигнутый уровень. Преодоление 40 млн тонн глава госкорпорации назвал важной психологической планкой.
В 2025 году по СМП перевезли 37,02 млн тонн грузов, из них 3,2 млн тонн пришлось на транзит. Превышение 40 млн тонн относится к общему грузопотоку, а не только к транзитным перевозкам.
Лихачев также рассказал о сотрудничестве со странами Азии. С китайскими партнерами подписано соглашение о выходе на 20 млн тонн перевозки к 2030 году. Индийские и южнокорейские партнеры, по его словам, выходят на межправительственные рабочие группы и аналогичные соглашения о фиксированном объеме перевозок. Российско-индийскую рабочую группу по развитию СМП создали в 2024 году для обсуждения проектов арктической инфраструктуры и полярной навигации. О подписании аналогичных соглашений с Индией или Республикой Корея он не сообщал.
«Росатом» является инфраструктурным оператором СМП с 2018 года. Госкорпорация обеспечивает ледокольную проводку, разрабатывает безопасные маршруты для судов и выдает разрешения на плавание. В числе ее задач также строительство новых атомных ледоколов и развитие портовой инфраструктуры. Протяженность Северного морского пути составляет около 5600 км.