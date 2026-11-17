«Мазутное озеро» представляет собой техногенный объект на юго-восточной окраине Самары, в районе поселка Зубчаниновка. Он появился в 1940-х годах, в заброшенный глиняный карьер начали сливать жидкие отходы промышленных предприятий. Позже использование карьера для слива отходов стало массовым.