Самарская область получит субсидию на софинансирование ликвидации «Мазутного озера»
По результатам отбора в федеральный проект «Генеральная уборка» нацпроекта «Экологическое благополучие» Минприроды России предоставит Самарской области субсидию на софинансирование расходного обязательства по проекту «Ликвидация жидких токсичных промышленных отходов “Мазутное озеро”» в Самаре. Об этом сообщает региональное минприроды.
Реализовать мероприятия планируется в 2027-2030 годах. Решение приняли на заседании межведомственной экспертной комиссии по отбору природоохранных проектов субъектов РФ.
Ранее была разработана проектная документация по «Мазутному озеру», которая получила положительные заключения государственных экспертиз.
«Мазутное озеро» представляет собой техногенный объект на юго-восточной окраине Самары, в районе поселка Зубчаниновка. Он появился в 1940-х годах, в заброшенный глиняный карьер начали сливать жидкие отходы промышленных предприятий. Позже использование карьера для слива отходов стало массовым.