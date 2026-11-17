Пулково принял четыре рейса из-за ограничений в аэропортах Москвы
Аэропорт Пулково в ночь на 17 ноября принял четыре рейса, которые не смогли приземлиться в Москве из-за ограничений воздушного пространства. К 08:00 мск перенаправленных рейсов на запасном аэродроме уже не осталось, сообщила пресс-служба Пулково.
Пассажиров одного из рейсов из-за длительного ожидания возможности вылета высадили в терминал. По решению авиакомпании их отправили в Москву альтернативными маршрутами.
Ограничения в московских аэропортах вводили на фоне атаки беспилотников. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, с 17:00 16 ноября до 07:00 17 ноября в сторону Московского региона летели около 800 БПЛА. Силы ПВО сбили 321 беспилотник на подлете к столице. В течение ночи аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский трижды приостанавливали работу, Шереметьево — один раз.
По данным Минобороны, за ночь над российскими регионами уничтожили более 1,4 тыс. беспилотников.