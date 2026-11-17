Аэропорт Пулково в ночь на 17 ноября принял четыре рейса, которые не смогли приземлиться в Москве из-за ограничений воздушного пространства. К 08:00 мск перенаправленных рейсов на запасном аэродроме уже не осталось, сообщила пресс-служба Пулково.