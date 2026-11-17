Для автомобилей мощностью до 100 л. с. повышение будет двухэтапным. В следующем году ставка вырастет с 14 до 19 руб. за л. с., а с 2028-го — с 19 до 25 руб. Владельцы машин мощностью 90 л. с. в 2027 году будут платить на 450 руб. больше, а в 2028-м — еще на 540 руб. Для легковых автомобилей мощностью от 100 до 150 л. с. с 2027 года ставка налога составит 35 руб. за лошадиную силу вместо 30.