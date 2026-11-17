Транспортный налог в Волгоградской области планируют повысить в 2027 году
Сильнее всего новые ставки скажутся на владельцах яхт и гидроциклов
В Волгоградской области планируют поднять ставки транспортного налога с 1 января 2027 года. Законопроект уже внесен в областную думу.
Для автомобилей мощностью до 100 л. с. повышение будет двухэтапным. В следующем году ставка вырастет с 14 до 19 руб. за л. с., а с 2028-го — с 19 до 25 руб. Владельцы машин мощностью 90 л. с. в 2027 году будут платить на 450 руб. больше, а в 2028-м — еще на 540 руб. Для легковых автомобилей мощностью от 100 до 150 л. с. с 2027 года ставка налога составит 35 руб. за лошадиную силу вместо 30.
Значительное подорожание коснется яхт и гидроциклов. Для яхт мощностью до 100 л. с. ставка увеличится со 160 до 200 руб. за л.с: налог вырастет на 4 тыс. руб., а его максимальная сумма составит 20 тыс. Для судов мощностью более 100 л.с. ставка налога увеличится с 310 до 410 руб. за л.с. То есть налог вырастет на 13,5 тыс. руб., а максимальная сумма составит 60 тыс. руб. Владельцы гидроциклов мощностью до 100 л.с. будут платить 250 руб. за л.с. вместо 210 руб., что приведет к увеличению налога максимум до 25 тыс. руб. Для гидроциклов мощностью более 100 л.с. налог вырастет с 410 до 500 руб. за л.с., а максимальная сумма составит 75 тыс. руб.
Физлица уплачивают транспортный налог до 1 декабря года, следующего за отчетным, поэтому по новым ставкам они рассчитаются до 1 декабря 2028 года. Налог идет в дорожный фонд региона, из которого финансируют ремонт дорог, дворовых территорий и подъездов к ним.