Движение поездов в Архангельской области восстановили спустя неделю после ЧП с мостом
Примерно неделя потребовалась ремонтным бригадам в Архангельской области, чтобы восстановить участок Черемуха — Виледь Северной железной дороги. С 10 ноября он был закрыт для движения поездов из-за обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь.
Об открытии участка путей сообщили в РЖД. В пресс-службе рассказали, как поэтапно проходил ремонт, участие в котором приняли около 200 сотрудников РЖД, три восстановительных поезда и 27 единиц техники.
Сначала на месте сконцентрировали технику и необходимые материалы. Потом там возвели временные подъезды для автомобильной и тяжелой техники. Убрали сошедшие с путей вагоны. На месте мостового пролета возвели насыпь, и на нее уложили путь.
Перед открытием движения восстановленный участок прошел испытания специализированной техникой.
Ранее «Ъ-Северо-Запад» писал, что 10 ноября около 05:10 на железнодорожной станции Виледь в Архангельской области обрушился пролет моста через одноименную реку, после чего произошел сход вагонов грузового поезда.
В регионе объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. Расписание поездов было скорректировано.