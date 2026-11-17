Директора компании осудили за мошенничество при строительстве в челябинских ЗАТО
Ему дали шесть лет колонии
Суд в Свердловской области признал виновным 55-летнего генерального директора производственно-коммерческого предприятия в мошенничестве при строительстве зданий в Озерске и Снежинске (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 158 млн руб., сообщает пресс-служба СКР.
Суд установил, что в 2021 и 2022 годах предприятие заключило госконтракты с ФГКУ на завершение строительства и ввод в эксплуатацию жилых домов для военнослужащих в Озерске и Снежинске. После выполнения части работ директор вывел 162 млн руб. из перечисленных 665,5 млн руб. через подконтрольную организацию. Кроме того, в 2023–2024 годах руководитель компании, имея возможность, не выплачивал жалованье 27 сотрудникам более двух месяцев. Общая сумма задолженности превысила 10 млн руб.
Преступления выявили работники УФСБ России по Росгвардии, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу. Наложен арест на имущество фигуранта и его близких родственников, в том числе на денежные средства на счетах, автомобиль и недвижимость.