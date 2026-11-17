Суд установил, что в 2021 и 2022 годах предприятие заключило госконтракты с ФГКУ на завершение строительства и ввод в эксплуатацию жилых домов для военнослужащих в Озерске и Снежинске. После выполнения части работ директор вывел 162 млн руб. из перечисленных 665,5 млн руб. через подконтрольную организацию. Кроме того, в 2023–2024 годах руководитель компании, имея возможность, не выплачивал жалованье 27 сотрудникам более двух месяцев. Общая сумма задолженности превысила 10 млн руб.