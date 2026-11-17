За десять месяцев года Гострудинспекция Башкирии вынесла более 6,3 тыс. постановлений о привлечении работодателей, нарушивших трудовые права сотрудников, к штрафам на общую сумму около 24 млн руб. Как сообщает пресс-служба ведомства, с них уже взыскали более 17 млн руб.