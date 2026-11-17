Там расположен Троицкий храм, в честь которого в XVII веке и назвали переулок. В 1923 году переулок переименовали в Мужицкий, в 1934 году он получил имя советского военного деятеля Ф. Ф. Раскольникова, в 1938 году — революционера М. М. Вахитова.