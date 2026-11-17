Переулок Вахитова в Нижнем Новгороде предлагают переименовать в Троицкий
Активисты территориального общественного самоуправления (ТОС) Нижегородского района направили в городскую комиссию инициативу о возвращении исторического названия «Троицкий» для переулка Вахитова.
Там расположен Троицкий храм, в честь которого в XVII веке и назвали переулок. В 1923 году переулок переименовали в Мужицкий, в 1934 году он получил имя советского военного деятеля Ф. Ф. Раскольникова, в 1938 году — революционера М. М. Вахитова.
Возвращение исторического названия активисты считают обоснованным «с точки зрения сохранения историко-культурного наследия и восстановления исторической топонимики Нижнего Новгорода». «Учитывая, что переулок расположен в зоне исторической застройки, связан с наименованием Троицкой церкви и на протяжении нескольких столетий носил именно это название, переименование будет способствовать формированию целостного историко-архитектурного облика города», — говорится в обращении.
Инициативу поддержали историки и краеведы. По словам профессора института экономики ННГУ Андрея Кузнецова, «поскольку переулок маленький, соответственно, и название его в привязке к главному архитектурному сооружению — церкви — выглядит естественным», а сам факт переименования не вызовет «напряжения или нарушения топонимической экологии».
Председатель правления Ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков Нижегородской области Александра Шарова отметила, что имя Вахитова «сегодня уже мало что говорит нижегородцам».
После рассмотрения профильной комиссией администрации состоятся общественные обсуждения, их результаты разместят на официальном сайте мэрии. После этого будет принято решение о переименовании.