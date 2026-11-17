ВС Башкирии отменил приговор экс-мэру Бирска
Верховный суд Башкирии отменил приговор в отношении экс-мэра Бирска Виктории Бурдиной и вернул уголовное дело на новое рассмотрение иным составом суда.
В марте Бирский межрайонный суд признал экс-главу администрации виновной в получении взятки, превышении должностных полномочий и злоупотреблении служебным положением.
Ей назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф в десятикратном размере от суммы взятки, а также запрет на занятие должностей в органах местного самоуправления на четыре года.
Как сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии, судебная коллегия по уголовным делам ВС РБ установила, что первая инстанция не учла часть доказательств и аргументов, представленных стороной защиты госпожи Бурдиной.
Кроме отмены приговора суд изменил Виктории Бурдиной меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.