Экс-главу Бирска приговорили к пяти годам колонии

Бирский межрайонный суд приговорил бывшую главу администрации Бирска Викторию Бурдину к пяти годам колонии общего режима, признав ее виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и Следственного управления СКР по Башкирии, а также объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», госпоже Бурдиной вменяется продажа муниципального имущества по заниженной цене. Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения «Дом Коновалова», который город продал компании «Профлаб» за 3,1 млн руб. при кадастровой стоимости 9 млн руб. Новый владелец здания, полагает следствие, перепродал его за 7,2 млн руб.

Кроме того, в июле-сентябре 2024 года, полагают правоохранительные органы, мэр Бирска велела директору муниципального учреждения заключить без конкурса договор с компанией на обустройство светофора по улице Гагарина, поручив отменить ранее объявленную закупку.

В конце 2024 года Виктория Бурдина якобы получила через своего заместителя Сергея Гайтанова 30 тыс. руб. взятки за принятие и оплату фактически невыполненных работ по благоустройству центральной аллеи в парке «Соколок».

Обвиняемая не признала вину, ее уволили по требованию прокуратуры в связи с утратой доверия. Во время расследования бывшая чиновница находилась под арестом.

Летом прошлого года суд приговорил Сергея Гайтанова к трем годам колонии и 300 тыс. руб. штрафа и на два года запретил ему работать в госструктурах.

Госпожа Бурдина, кроме лишения свободы, получила штраф в размере 10-кратной суммы взятки и четырехлетний запрет на муниципальную службу.

Майя Иванова