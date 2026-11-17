В Башкирии стоимость единого социального проездного билета вырастет в два раза
С 20 ноября в Башкирии стоимость единого социального проездного билета (ЕСПБ) увеличится в два раза, с 600 руб. до 1,2 тыс. руб. в месяц, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона. Также изменится количество поездок — 60 вместо 90 в месяц.
Как пояснили в минтрансе, стоимость одной поездки составит 20 руб., что в 2,3 раза меньше, чем по основному тарифу. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Это первая индексация проездного с 2017 года. Изменение тарифов минтранс объясняет общей инфляцией по стране и ростом издержек, в том числе повышением цен на топливо, запчасти, ремонт, зарплаты сотрудников и обслуживание автопарка. Ведомство подчеркивает, что это вынужденная мера, которая обеспечит поддержание финансовой стабильности перевозчиков, позволит обновлять автопарк, выплачивать стабильную зарплату водителям и «повышать безопасность и качество регулярных перевозок».
В Башкирии более 137 тысяч владельцев ЕСПБ. Из них около 36%, примерно 50 тыс. человек, ежемесячно совершают поездки. Всего за девять месяцев года выполнено более 19 млн поездок по ЕСПБ. В среднем каждый пользователь проездного совершает 42 поездки в месяц.