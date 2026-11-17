В Башкирии более 137 тысяч владельцев ЕСПБ. Из них около 36%, примерно 50 тыс. человек, ежемесячно совершают поездки. Всего за девять месяцев года выполнено более 19 млн поездок по ЕСПБ. В среднем каждый пользователь проездного совершает 42 поездки в месяц.