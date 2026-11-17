Проверка показала, что УК не занималась уборкой и санитарной очисткой мест общего пользования и придомовых территорий, а также озеленением и благоустройством. Установлено, что в одном из МКД провисла лестница на входе, на бетонных балках появились сколы, а часть перил отсутствует.