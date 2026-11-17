Директора УК из Оренбуржья отстранили от работы из-за нарушений
Компания не занималась уборкой и благоустройством своих территорий
Директора управляющей компании в Домбаровском районе Оренбургской области дисквалифицировали на полгода по итогам прокурорской проверки. Поводом для этого стали жалобы жителей на состояние многоквартирных домов, которые с начала 2026 года оставались без обслуживания. Постановление вынес прокурор района.
Проверка показала, что УК не занималась уборкой и санитарной очисткой мест общего пользования и придомовых территорий, а также озеленением и благоустройством. Установлено, что в одном из МКД провисла лестница на входе, на бетонных балках появились сколы, а часть перил отсутствует.
Кроме того, в одном из домов обнаружили захламленный чердак, поврежденные окна, разбитые стекла, ржавые трубы, подтопленный в результате протечек подвал.
По постановлению прокурора директора привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Его дисквалифицировали на полгода.