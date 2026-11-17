В Ростовской области планируют изменить условия предоставления инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль для участников федерального проекта «Производительность труда». Предельную ставку налога на прибыль, зачисляемого в областной бюджет и учитываемого при предоставлении вычета, предлагается увеличить с 5% до 10%. По оценке региональных властей, это обеспечит дополнительные поступления в размере 1,1 млрд руб. ежегодно.Соответствующий законопроект губернатор Юрий Слюсарь внес в Законодательное собрание Ростовской области 16 ноября.