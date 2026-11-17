Ростовская область рассчитывает на 1,1 млрд рублей от изменения налогового вычета
В Ростовской области планируют изменить условия предоставления инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль для участников федерального проекта «Производительность труда». Предельную ставку налога на прибыль, зачисляемого в областной бюджет и учитываемого при предоставлении вычета, предлагается увеличить с 5% до 10%. По оценке региональных властей, это обеспечит дополнительные поступления в размере 1,1 млрд руб. ежегодно.Соответствующий законопроект губернатор Юрий Слюсарь внес в Законодательное собрание Ростовской области 16 ноября.
Документ также предусматривает продление на 2027 год пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения для предпринимателей в сфере креативных индустрий, легкой промышленности, разработки компьютерного программного обеспечения и медицинских организаций, использующих вспомогательные репродуктивные технологии.
Кроме того, предлагается расширить перечень получателей пожертвований, учитываемых при предоставлении инвестиционного налогового вычета. В него планируют включить учреждения культуры, работающие в сфере исполнительских искусств, и муниципальные зоопарки.
Как следует из пояснительной записки, изменения призваны поддержать приоритетные для региона отрасли и создать более предсказуемые условия ведения бизнеса. Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов областного бюджета.