Ранее сообщалось, что этой ночью Крымский мост подвергся повторной атаке БПЛА. Сейчас движение автомобилей и поездов по мосту приостановлено. Согласно предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал. Сейчас специалисты оценивают нанесенный ущерб.