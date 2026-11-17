На Кубани приостановили продажу автобусных билетов в Крым
В Краснодарском крае приостановлена продажа автобусных билетов в Республику Крым. Информация об этом размещена на сайте АО «КПАС».
«Продажа билетов в направлении Республики Крым приостановлена на неопределенный период времени», — говорится в сообщении на сайте.
Ранее сообщалось, что этой ночью Крымский мост подвергся повторной атаке БПЛА. Сейчас движение автомобилей и поездов по мосту приостановлено. Согласно предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал. Сейчас специалисты оценивают нанесенный ущерб.