Законопроект также предусматривает дополнительные основания для признания задолженности по транспортному налогу безнадежной к взысканию, в том числе в отношении погибших участников специальной военной операции и мобилизованных граждан. Льготы по транспортному налогу для многодетных семей предлагается предоставлять в беззаявительном порядке.