Налог на коммерческую недвижимость принесет Дону 589,2 млн рублей
В Ростовской области с 1 января 2027 года предлагается расширить перечень коммерческой недвижимости, облагаемой налогом на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости. Минимальную площадь таких объектов планируется снизить с 500 до 300 кв. м. Это принесет областному бюджету дополнительно 589,2 млн руб. Соответствующий законопроект губернатор Юрий Слюсарь внес в Законодательное собрание региона 16 ноября.
Согласно пояснительной записке, сейчас по кадастровой стоимости облагаются 7,6 тыс. объектов площадью от 500 кв. м. После изменения порога в перечень предлагается включить еще 4,5 тыс. объектов.
Для торговых центров и комплексов предусмотрено постепенное повышение максимальной налоговой ставки: до 2% в 2027 году, 2,2% в 2028 году и 2,5% в 2029 году.
Законопроект также предусматривает дополнительные основания для признания задолженности по транспортному налогу безнадежной к взысканию, в том числе в отношении погибших участников специальной военной операции и мобилизованных граждан. Льготы по транспортному налогу для многодетных семей предлагается предоставлять в беззаявительном порядке.
Ряд региональных норм о льготах для участников СВО и членов их семей планируется исключить, поскольку аналогичные положения уже закреплены в федеральном законодательстве.