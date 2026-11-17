Комплекс АПРИделенных параметров
В Челябинске обсудят новый девелоперский проект на северо-западе города
Администрация Челябинска выпустила постановление о проведении общественных обсуждений по рассмотрению документации по планировке территории комплексного развития на пересечении улиц Академика Макеева, Салавата Юлаева, Университетской Набережной в Калининском районе города Челябинска. Речь идет о новом проекте структуры, входящей в состав группы АПРИ — крупнейшей девелоперской компании Челябинской области. Эксперты, опрошенные «Ъ-Южный Урал», отмечают, что, несмотря на удачную локацию, проекту предстоит выдержать непростую конкуренцию — на соседних участках планируется строительство сразу у нескольких крупных девелоперских компаний.
Администрация Челябинска опубликовала постановление главы города Алексея Лошкина о проведении общественных обсуждений по рассмотрению документации по планировке территории (ДПТ) проекта комплексного развития территории (КРТ) на участке, находящемся на пересечении улиц Академика Макеева, Салавата Юлаева, Университетской Набережной в Калининском районе города Челябинска. Обсуждения продлятся до 11 декабря нынешнего года. Инициатором проекта в постановлении указано ООО «Специализированный застройщик «Привилегия-3», с которым мэрия города подписала договор о КРТ 30 апреля нынешнего года.
ООО СЗ «Специализированный застройщик «Привилегия-3» входит в структуры группы АПРИ — крупнейшего застройщика Челябинской области. По данным системы СПАРК-Интерфакс, управляющей компанией для «Привилегии-3» является ПАО «АПРИ», а головной структурой — ООО «ОК-финанс». 65,5% долей в компании принадлежит ПАО «АПРИ», 25% — Вячеславу Клюкину, 9,5% — Татьяне Попковой. Доходы «Привилегии-3» в 2025 году составили 29,2 млн руб., чистый убыток — 5,9 млн руб.
Участок, о котором идет речь, расположен в самом центре активно застраивающегося района северо-запада Челябинска. В 300 метрах от площадки расположена достраивающаяся РМК-арена, в 400 метрах — готовящийся к открытию аквапарк, чуть дальше — ледовая арена «Трактор», рядом с которой активную застройку 29-го микрорайона ведут сразу несколько крупных девелоперов: «Весна» (ЖК «Весенний»), «ИКАР» (ЖК «Клевер»), «Магнитострой» (ЖК «Видный»), «Каскад» (ЖК «Макеев»). В том же 29-м микрорайоне уже введен в строй ЖК «Олимп» (застройщик — СЗ «Строитель-74»). Кроме того, по соседству с участком СЗ «Привилегия-3», в том же квартале, свои проекты заявили «Магнитострой» и федеральный застройщик «Кортрос», который планирует построить ЖК и офисный центр на площадке бывшего автосалона «Ауди центр». Чуть дальше расположен недавно введенный в эксплуатацию «НИКС сити» (застройщик НИКС).
Эксперты, опрошенные «Ъ-Южный Урал» отмечают удачную локацию будущего жилого комплекса, однако отмечают, что проекту предстоит выдержать непростую конкуренцию с соседними стройками. Кроме того, на экономику проекта может серьезно повлиять цена переустройства инженерных коммуникаций на площадке.
По мнению управляющего партнера IBC Global Станислава Ахмедзянова, главное, что покажет процедура общественных обсуждений, — конкретные параметры проекта АПРИ, а точнее — насколько они превысят минимальный по договору о КРТ объем застройки.
«Обсуждения носят рекомендательный характер, но на них станут видны параметры, от которых зависит и экономика проекта, и реакция соседей: этажность, обеспеченность парковками, детским садом и школой. При этом минимум в 28,8 тыс. кв. м на 3,46 га, или около 8,3 тыс. кв. м на гектар, — это низкая планка для северо-запада Челябинска. Так, соседний квартал в границах Салавата Юлаева, Бр. Кашириных, Академика Макеева и 250-летия Челябинска рассчитан на 387 тыс. кв. м жилья на 27 га, или 14,3 тыс. кв. м на гектар. А «Кортрос» планирует построить на площадке в 1,4 га у пересечения Университетской Набережной и Чичерина около 55 тыс. кв. м квартир, то есть 39 тыс. кв. м на гектар»,— напоминает господин Ахмедзянов.
По подсчетам эксперта, у проекта АПРИ при плотности, сравнимой с соседним кварталом, получится уместить на своей площадке около 50 тыс. кв. м жилья, а при плотности, сравнимой с проектом «Кортроса», — до 130 тыс. кв. м. Выручку проекта при 50 тыс. кв. м Ахмедзянов оценивает примерно в 7,5 млрд руб., исходя из средней цены сделок в челябинских новостройках в сентябре — 150,8 тыс. руб. за кв. м.
«Для группы АПРИ, в которую входит заказчик документации проекта КРТ СЗ «Привилегия-3», это крупный проект: за девять месяцев 2026 года вся группа продала недвижимости на 14,2 млрд руб. Отчасти себестоимость, как и реальный срок начала строительства нового ЖК, определит сложность и себестоимость переустройства инженерных коммуникаций на площадке: под снос или реконструкцию подпадают 24 сооружения коммунального хозяйства, включая канализационный коллектор, шламопровод и газопровод высокого давления. При этом у договора КРТ есть жесткий срок реализации: не более пяти лет на весь проект, то есть до весны 2031 года»,— напоминает управляющий партнер IBC Global.
Будущему ЖК от АПРИ придется выдержать жесткую конкуренцию с соседними ЖК и микрорайонами, считает совладелец агентства недвижимости R.I.C.H. Максим Фридман.
«Буквально через забор будут строиться «Магнитострой» и «Кортрос», рядом возводятся ЖК еще нескольких крупных девелоперских групп. Значит, даже при крайне удачной локации проекта ему предстоит серьезная борьба за покупателя, что в нынешних непростых для всех застройщиков условиях будет весьма нетривиальной задачей»,— считает господин Фридман.
Челябинский риелтор Лев Шпайзман считает, что площадка под будущий проект АПРИ едва ли не лучшая из возможных в этом районе.
«Вся инфраструктура для жизни уже рядом. Школы, детские сады, медучреждения, спортивные объекты, магазины, даже крупный МФЦ — в шаговой доступности, и городской бор доступен с помощью недавно построенного пешеходного моста через реку Миасс. Другое дело, что времена сейчас сложные, рынок жилой недвижимости по всей стране в таком состоянии, что невольно встает вопрос о принципиальной необходимости запускать новые проекты. Но ведь и стройка — процесс не самый быстрый, и квартиры в новом ЖК выйдут на рынок в лучшем случае через два-три года. А что будет тогда — время покажет»,— предполагает господин Шпайзман.
«Действительно, на этой территории мы планируем построить жилой комплекс. Сейчас проект планировки проходит стандартную процедуру: документация получила свидетельство о соответствии нормативам градостроительного проектирования и выносится на общественные обсуждения. Детали проекта представим после их завершения»,— сообщили в пресс-службе ПАО «АПРИ».