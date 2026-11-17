«Обсуждения носят рекомендательный характер, но на них станут видны параметры, от которых зависит и экономика проекта, и реакция соседей: этажность, обеспеченность парковками, детским садом и школой. При этом минимум в 28,8 тыс. кв. м на 3,46 га, или около 8,3 тыс. кв. м на гектар, — это низкая планка для северо-запада Челябинска. Так, соседний квартал в границах Салавата Юлаева, Бр. Кашириных, Академика Макеева и 250-летия Челябинска рассчитан на 387 тыс. кв. м жилья на 27 га, или 14,3 тыс. кв. м на гектар. А «Кортрос» планирует построить на площадке в 1,4 га у пересечения Университетской Набережной и Чичерина около 55 тыс. кв. м квартир, то есть 39 тыс. кв. м на гектар»,— напоминает господин Ахмедзянов.