Оценка проводилась в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Она отражает, насколько системно регион выстраивает поддержку экспортеров и создает условия для выхода бизнеса на внешние рынки. Как подчеркивают в правительстве области, в рамках РЭС 3.0 на Южном Урале последовательно реализуется несколько направлений. Это персональное сопровождение экспортеров и устранение барьеров для них, развитие инфраструктуры поддержки и цифровых сервисов, обучение и акселерация, продвижение продукции за рубежом и организация выставочных павильонов.