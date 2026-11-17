Южный Урал попал в топ-5 регионов России по внедрению экспортного стандарта
По итогам 10 месяцев 2026 года Челябинская область заняла пятое место в федеральном рейтинге эффективности внедрения регионального экспортного стандарта 3.0. Об этом сообщает пресс-служба южноуральского правительства.
Оценка проводилась в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Она отражает, насколько системно регион выстраивает поддержку экспортеров и создает условия для выхода бизнеса на внешние рынки. Как подчеркивают в правительстве области, в рамках РЭС 3.0 на Южном Урале последовательно реализуется несколько направлений. Это персональное сопровождение экспортеров и устранение барьеров для них, развитие инфраструктуры поддержки и цифровых сервисов, обучение и акселерация, продвижение продукции за рубежом и организация выставочных павильонов.