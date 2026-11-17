Местные жительницы чаще жителей поддерживают инициативу. Так, среди горожанок 43% выбирают компенсацию, среди горожан — 36%. Еще 38% и 32% соответственно выступают за включение дороги в рабочее время. При этом чем дольше человек добирается до офиса либо производства, тем чаще он поддерживает идею. Среди тех, кто проводит в пути больше полутора часов в одну сторону, 82% — сторонники.