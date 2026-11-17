Челябинцы поддерживают идею считать долгую дорогу до офиса рабочим временем
Среди жителей Челябинска 40% считают, что, если человек тратит больше полутора часов на дорогу до работы в одну сторону, ему необходимо это компенсировать. Еще 35% уверены, что время до офиса либо производства нужно признать рабочим. Против подобных идей высказались 12% горожан, следует из опроса сервиса SuperJob.
Местные жительницы чаще жителей поддерживают инициативу. Так, среди горожанок 43% выбирают компенсацию, среди горожан — 36%. Еще 38% и 32% соответственно выступают за включение дороги в рабочее время. При этом чем дольше человек добирается до офиса либо производства, тем чаще он поддерживает идею. Среди тех, кто проводит в пути больше полутора часов в одну сторону, 82% — сторонники.