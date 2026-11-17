Директора омского «Химснаба» судят за незаконное производство спирта
Омский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела учредителя ООО «Химснаб» Леонида Мишина. Ему вменяют в вину незаконное производство алкогольной продукции (ч. 2 ст. 171.3 УК РФ). Фигуранту дела грозит до пяти лет лишения свободы, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона. Свою вину он не признал.
По версии следствия, Леонид Мишин, будучи директором и учредителем компании, запустил на территории обанкроченного ликеро-водочного завода «Оша» производство продукции, которая формально проходила как средство для усиленной очистки промышленных трубопроводов. В действительности же там выпускались этиловый спирт и спиртосодержащая продукция, считают правоохранители.
По данным областного управления ФСБ, подпольное производство алкоголя велось с августа 2022 года по апрель 2025-го. Из незаконного оборота следователи изъяли более 350 тыс. л спирта на общую сумму свыше 30 млн руб. Уголовное дело в отношении соучастников было выделено в отдельное производство. Завод «Оша» был признан банкротом в январе 2020 года.