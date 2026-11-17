По данным областного управления ФСБ, подпольное производство алкоголя велось с августа 2022 года по апрель 2025-го. Из незаконного оборота следователи изъяли более 350 тыс. л спирта на общую сумму свыше 30 млн руб. Уголовное дело в отношении соучастников было выделено в отдельное производство. Завод «Оша» был признан банкротом в январе 2020 года.