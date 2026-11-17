Ведомство опубликовало данные за период с 20:00 мск 16 ноября до 8:00 17-го. Силами ПВО уничтожили и подавили свыше 1,4 тыс. беспилотников. Дроны прилетели в 22 региона, также их сбили над акваториями Черного и Азовского морей.