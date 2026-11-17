БПЛА ВСУ сбили в Саратовской области
Также дроны уничтожили под Волгоградом
Минувшей ночью ряд регионов России атаковали украинские беспилотники. Подробности сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
Ведомство привело статистику за период с 20:00 мск 16 ноября до 8:00 17-го. За это время уничтожили и подавили больше 1,4 тыс. дронов. Атаке подверглись 22 региона, а также акватории Черного и Азовского морей.
Точное количество сбитых в Саратовской области беспилотников, не уточняется. Местные власти о последствиях налета не сообщили. Также БПЛА ВСУ обезвредили в Волгоградской области.