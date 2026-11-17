Заявления поданы в Арбитражный суд Челябинской области. Кредитная организация просит ввести в отношении родственников процедуру реализации имущества и включить в реестр требований долг в размере 470,7 млн руб. Финансовых управляющих банк хочет утвердить из числа членов «Сибирского центра экспертов антикризисного управления». Документы оставлены без движения до 27 ноября.