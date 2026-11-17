Владельцев холдинга «Ромкор» хотят признать банкротами
Сумма претензий к предпринимателям — 470 млн руб.
ПАО «Челябинвестбанк» подало иски к учредителю ООО «Мясоперерабатывающая компания „Ромкор“» Александру Федорову и его сыну Сергею Федорову о признании их несостоятельными. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.
Заявления поданы в Арбитражный суд Челябинской области. Кредитная организация просит ввести в отношении родственников процедуру реализации имущества и включить в реестр требований долг в размере 470,7 млн руб. Финансовых управляющих банк хочет утвердить из числа членов «Сибирского центра экспертов антикризисного управления». Документы оставлены без движения до 27 ноября.