Единственную шайбу в составе ижевской команды забросил Андрей Алексеев на 24-й минуте. У хозяев отличились Никита Скоропад, Алан Шайхлисламов, Григорий Орлов и Олег Седанцов, оформивший хет-трик. Все три шайбы Седанцов забросил в третьем периоде, две из них — в большинстве.