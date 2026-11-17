«Ижсталь» проиграла «Торосу» со счетом 1:6 в Нефтекамске
Ижевская команда не смогла прервать победную серию соперника
«Ижсталь» уступила нефтекамскому «Торосу» со счетом 1:6 в гостевом матче регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги. Встреча состоялась 16 ноября. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Единственную шайбу в составе ижевской команды забросил Андрей Алексеев на 24-й минуте. У хозяев отличились Никита Скоропад, Алан Шайхлисламов, Григорий Орлов и Олег Седанцов, оформивший хет-трик. Все три шайбы Седанцов забросил в третьем периоде, две из них — в большинстве.
«Невыполненное полностью игровое задание и отсутствие игровой дисциплины нас подвело» ,- сказал по итогам матча главный тренер "Ижстали" Рамиль Сайфуллин.
По итогам матча «Торос» продлил победную серию. «Ижсталь» не смогла прервать ее. В третьем периоде нефтекамская команда забросила три безответные шайбы.
После 23 матчей „Ижсталь“ занимает 29-е место в турнирной таблице ВХЛ с 14 очками. Следующую игру команда проведет 18 ноября на выезде против пермского „Молота“. Матч начнется в 17:00 мск