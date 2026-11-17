На территории площадью 89 тыс. кв. м планируется возвести конгресс-центр, аквапарк с бассейнами, водными аттракционами и зонами отдыха, а также детский тематический парк с торгово-развлекательной инфраструктурой. Финансирование строительства круглогодичной развлекательной зоны обеспечит федеральный банк ДОМ.РФ, который предоставил кредитную линию на сумму более 10 млрд руб. При этом общий объем инвестиций в развитие комплекса, включая ранее реализованные этапы, оценивается в 19 млрд руб.