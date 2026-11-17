В Перми начали строительство третьей очереди МФК «Эспланада» с аквапарком
Компания «Проспект» приступила к строительству третьей очереди многофункционального комплекса «Эспланада», состоящего из конгресс-центра, аквапарка и круглогодичного детского тематического парка. Как сообщает пресс-служба правительства региона, проектная документация очереди уже прошла экспертизу, получено разрешение на строительство. Все объекты разместятся в границах улиц Монастырской, Попова, Петропавловской и Осинской.
На территории площадью 89 тыс. кв. м планируется возвести конгресс-центр, аквапарк с бассейнами, водными аттракционами и зонами отдыха, а также детский тематический парк с торгово-развлекательной инфраструктурой. Финансирование строительства круглогодичной развлекательной зоны обеспечит федеральный банк ДОМ.РФ, который предоставил кредитную линию на сумму более 10 млрд руб. При этом общий объем инвестиций в развитие комплекса, включая ранее реализованные этапы, оценивается в 19 млрд руб.
Напомним, проект компании «Проспект» получил статус приоритетного инвестиционного проекта в 2018 году. Первая очередь комплекса — торгово-развлекательный центр iMall «Эспланада» — открылась в 2022 году. В 2025 году в рамках второго этапа начал работу пятизвездочный отель Radisson. Завершить строительство третьей очереди планируется до конца 2028 года. После реализации всех этапов общая площадь многофункционального комплекса «Эспланада» составит около 190 тыс. кв. м.