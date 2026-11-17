Реальная зарплата в Челябинской области увеличилась на 2%
А номинальная — на 7,1%
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь — август 2026 года составила 86,6 тыс. руб. Это на 7,1% больше уровня восьми месяцев 2025-го. Ее реальный размер увеличился на 2%, указано в отчетности Челябинскстата.
Выше среднеобластного значения жалованье получают работники, занятые в области информации и связи (на 36%), финансов (на 34,8%), добычи полезных ископаемых (на 31,2%). В топ-5 также попали сферы профессиональной, научной и технической деятельности (на 22,7%) и обрабатывающие производства (на 17%). Самый низкий уровень заработной платы наблюдался в гостиницах и заведениях общепита (65,5% к среднему уровню по региону), в сферах «Предоставление прочих видов услуг» (66%), «Образование» (70,4%), «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (72,2%).