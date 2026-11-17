Выше среднеобластного значения жалованье получают работники, занятые в области информации и связи (на 36%), финансов (на 34,8%), добычи полезных ископаемых (на 31,2%). В топ-5 также попали сферы профессиональной, научной и технической деятельности (на 22,7%) и обрабатывающие производства (на 17%). Самый низкий уровень заработной платы наблюдался в гостиницах и заведениях общепита (65,5% к среднему уровню по региону), в сферах «Предоставление прочих видов услуг» (66%), «Образование» (70,4%), «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (72,2%).