По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Барселона» зарегистрировано в 2015 году в Сочи. Основной вид деятельности компании — подготовка к продаже собственного недвижимого имущества. Уставный капитал — 1 млн руб. Бенефициаром и директором является Сос Мартиросян. В 2025 году выручка общества составила 6,5 млн руб., убыток — 17,1 млн руб.

Сос Мартиросян — депутат Городского собрания Сочи первого и второго созывов от «Единой России», член комитета по вопросам архитектуры и строительства. Помимо ООО «Барселона» владеет 100% таких обществ, как «ГК “Лоо”», «Сибирь» и «Сокол». Кроме того, господин Мартиросян возглавляет городское отделение «Союза армян России». На сайте избирательной комиссии Краснодарского края указано, что в 2011 году он был осужден за грабеж (п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Освобожден по амнистии.