По предварительным данным, ночью 15 ноября 27-летний водитель Skoda Octavia двигался по дороге Магнитогорск — Ира. При неустановленных обстоятельствах он врезался во встречную машину ВАЗ-2115 под управлением 19-летнего гражданина. В результате ДТП 37-летняя пассажирка иномарки и пассажирка отечественного автомобиля погибли на месте. Водителей обоих транспортных средств и 19-летнего пассажира ВАЗ-2115 госпитализировали.