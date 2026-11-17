Индекс промпроизводства на Южном Урале упал на 1,8%
В январе — сентябре 2026 года индекс промышленного производства в Челябинской области составил 98,2% по сравнению с девятью месяцами 2025-го. Такие данные опубликовал Челябинскстат.
Среди видов экономической деятельности показатель вырос только в добыче полезных ископаемых — на 2,3%. Самое сильное падение отмечено в сфере водоснабжения и водоотведения — на 17%. Обеспечение электроэнергией и газом с кондиционированием воздуха снизилось на 5,1%, обрабатывающие производства — на 1,3%.