Среди видов экономической деятельности показатель вырос только в добыче полезных ископаемых — на 2,3%. Самое сильное падение отмечено в сфере водоснабжения и водоотведения — на 17%. Обеспечение электроэнергией и газом с кондиционированием воздуха снизилось на 5,1%, обрабатывающие производства — на 1,3%.