Тарас Яскевич возглавил политический блок в руководстве Красноярского края
Заксобрание утвердило его на должность первого вице-губернатора
Законодательное собрание Красноярского края на сессии 17 ноября утвердило Тараса Яскевича на должность первого заместителя губернатора Красноярского края. Его кандидатуру представил глава региона Михаил Котюков.
Кандидатура Тараса Яскевича была поддержана всеми партийными фракциями. Накануне сессии он встретился с их представителями и «взял на контроль озвученные важные вопросы».
«Коренной красноярец, много чем занимался… провел сознательную жизнь на берегах Енисея»,— охарактеризовал кандидата губернатор. Глава региона подчеркнул, что работа первого заместителя будет строиться по принципу «для всех политических сил все возможности открыты, с учетом результатов выбора населения».
Как писал «Ъ-Сибирь», до назначения первым вице-губернатором Тарас Яскевич возглавлял краевую избирательную комиссию. Срок его полномочий заканчивался в декабре 2026 года. Во главе избирательной комиссии Тарас Яскевич провел несколько избирательных кампаний. В том числе выборы в созданные в результате муниципальной реформы окружные советы первого созыва в 2025 году, депутатов Госдумы РФ и Заксобрания — в 2026-м.
На новом посту господин Яскевич сменил Сергея Пономаренко, который работал в командах нескольких губернаторов Красноярского края: Александра Хлопонина, Льва Кузнецова, Виктора Толоконского, Александра Усса и Михаила Котюкова. В 2026 году, став депутатом Заксобрания, господин Пономаренко был избран его представителем в Совете федерации.