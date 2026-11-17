Как писал «Ъ-Сибирь», до назначения первым вице-губернатором Тарас Яскевич возглавлял краевую избирательную комиссию. Срок его полномочий заканчивался в декабре 2026 года. Во главе избирательной комиссии Тарас Яскевич провел несколько избирательных кампаний. В том числе выборы в созданные в результате муниципальной реформы окружные советы первого созыва в 2025 году, депутатов Госдумы РФ и Заксобрания — в 2026-м.