«Орскнефтеоргсинтез» вошел в расширенный санкционный список Евросоюза
Евросоюз ввел санкции против 50 российских банков, НПЗ, торговцев и перевозчиков нефти и нефтепродуктов из России, около 50 банков и некоторых предпринимателей. Соответствующий регламент Совета ЕС опубликован 16 ноября.
В Совете ЕС сообщили, что новые санкции введены против 12 физлиц и 101 организации за их роль в тех секторах экономики, которые обеспечивают существенный источник дохода для России. В расширенный санкционный список попал завод «Орскнефтеоргсинтез» в Оренбургской области.