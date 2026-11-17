В Совете ЕС сообщили, что новые санкции введены против 12 физлиц и 101 организации за их роль в тех секторах экономики, которые обеспечивают существенный источник дохода для России. В расширенный санкционный список попал завод «Орскнефтеоргсинтез» в Оренбургской области.