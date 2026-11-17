В зоне проведения СВО погиб челябинский журналист Кирилл Бабушкин
В Запорожской области погиб челябинский журналист Кирилл Бабушкин, последние годы живший и работавший в зоне проведения СВО. О гибели коллеги сообщил медиахолдинг «Первый областной», где Кирилл Бабушкин работал до того, как отправился в Запорожскую область.
Известно, что в последнее время Кирилл работал в Фонде «Защитники Отечества» в Запорожской области. А несколько месяцев назад стал оператором БПЛА. Новость о его гибели пришла неожиданно.
Редакция «Ъ-Южный Урал» скорбит о потере коллеги и доброго товарища, и выражает глубокие соболезнования родным и близким Кирилла Бабушкина.