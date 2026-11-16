Новосибирское «Динамо» разгромило баскетболисток «Самары» в матче Премьер-лиги
В понедельник, 16 ноября, в рамках чемпионата России по баскетболу среди женских команд Премьер-лиги «Самара» принимала новосибирское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 97:47 в пользу гостей.
«Динамо» впервые в текущем сезоне одержало разгромную победу с двукратным преимуществом. Новосибирская команда отпраздновала третий успех подряд, поднявшись на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Самара» потерпела седьмое поражение в семи матчах текущего сезона и находится на последней строчке.
Мужская баскетбольная «Самара» также проиграла во всех матчах нынешнего сезона. Команда не побеждает в родных стенах с апреля 2025 года.