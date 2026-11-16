Новосибирское «Динамо» разгромило баскетболисток «Самары» в матче Премьер-лиги

«Динамо» впервые в текущем сезоне одержало разгромную победу с двукратным преимуществом. Новосибирская команда отпраздновала третий успех подряд, поднявшись на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Самара» потерпела седьмое поражение в семи матчах текущего сезона и находится на последней строчке.