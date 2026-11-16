Единороссы обсудили свободу наций с зарубежными друзьями и российскими оппонентами
Экономические санкции должны быть признаны преступлением против человечности на международном уровне. Об этом на генеральной ассамблее движения «За свободу наций!» в Москве 16 ноября заявил председатель «Единой России» (ЕР), заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В ответ участники движения с разных концов света и политических полюсов подтвердили твердую готовность противостоять неоколониальным практикам.
С приветственным письмом к участникам мероприятия обратился Владимир Путин. Все больше стран выступают за построение справедливой, демократической системы международных отношений, однако неоколониальные амбиции ряда западных государств остаются серьезным препятствием, отметил российский президент. По его словам, бывшие метрополии пытаются сохранить контроль над экономическими и политическими процессами стран Азии и Латинской Америки, в то время как Россия осуждает эти практики и поддерживает стремление мирового большинства к упрочению суверенитета и независимости. Детально об этой поддержке рассказал Дмитрий Медведев.
В частности, участники движения по распоряжению его учредителей подготовят доклады «о последствиях неоколониальных практик и фальсификации истории» и распространят их на площадках международных организаций. Кроме того, они продолжат разработку международного «блокирующего статута» (который будет предусматривать обязательство противодействовать всем видам ограничений со стороны третьих стран) и разработают «механизм мониторинга попыток фальсификации истории», уточнил господин Медведев.
Из последующих выступлений, каждое из которых сопровождалось благодарностями в адрес Владимира Путина и Дмитрия Медведева, следовало, что присоединиться к антиколониальному противостоянию с Западом намерены представители заметно различающихся политических движений.