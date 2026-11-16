Единороссы обсудили свободу наций с зарубежными друзьями и российскими оппонентами

С приветственным письмом к участникам мероприятия обратился Владимир Путин. Все больше стран выступают за построение справедливой, демократической системы международных отношений, однако неоколониальные амбиции ряда западных государств остаются серьезным препятствием, отметил российский президент. По его словам, бывшие метрополии пытаются сохранить контроль над экономическими и политическими процессами стран Азии и Латинской Америки, в то время как Россия осуждает эти практики и поддерживает стремление мирового большинства к упрочению суверенитета и независимости. Детально об этой поддержке рассказал Дмитрий Медведев.