Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №211/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Северо-Запад

Новгородская область получила 6,1 млрд рублей на строительство второго корпуса ОЭЗ

Новгородская область получила 6,1 млрд рублей федерального финансирования на развитие особой экономической зоны «Новгородская». Средства направят на строительство второго производственного корпуса площадью 38 тыс. кв. м. Об этом 16 ноября сообщил губернатор региона Александр Дронов.
В особой экономической зоне «Новгородская» построят новый производственный корпус

В особой экономической зоне «Новгородская» построят новый производственный корпус

Telegram-канал губернатора Новгородской области Александра Дронова

Регион стал победителем всероссийского отбора на получение казначейского инфраструктурного кредита. Его итоги подвела правительственная комиссия по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.
По словам Дронова, новый корпус позволит привлечь в ОЭЗ еще пять резидентов в 2028–2030 годах. Ожидается, что они вложат в экономику региона более 45 млрд рублей и создадут около 2,4 тыс. рабочих мест.
Губернатор отметил, что большинство резидентов особой экономической зоны размещаются в производственном корпусе. В нем предусмотрена инфраструктура, необходимая для запуска современных высокотехнологичных предприятий.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор