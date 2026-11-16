Новгородская область получила 6,1 млрд рублей на строительство второго корпуса ОЭЗ
Новгородская область получила 6,1 млрд рублей федерального финансирования на развитие особой экономической зоны «Новгородская». Средства направят на строительство второго производственного корпуса площадью 38 тыс. кв. м. Об этом 16 ноября сообщил губернатор региона Александр Дронов.
Регион стал победителем всероссийского отбора на получение казначейского инфраструктурного кредита. Его итоги подвела правительственная комиссия по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.
По словам Дронова, новый корпус позволит привлечь в ОЭЗ еще пять резидентов в 2028–2030 годах. Ожидается, что они вложат в экономику региона более 45 млрд рублей и создадут около 2,4 тыс. рабочих мест.
Губернатор отметил, что большинство резидентов особой экономической зоны размещаются в производственном корпусе. В нем предусмотрена инфраструктура, необходимая для запуска современных высокотехнологичных предприятий.