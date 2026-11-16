НАТО отказывается от ежегодного саммита и сокращает встречи на уровне министров

К 15 ноября наконец стали прорисовываться более конкретные причины отмены саммита и масштабы перестройки самой системы проведения встреч стран—членов альянса. Так, агентство Associated Press сообщило, что реальные причины кроются в расколе среди 32 стран-членов по вопросам, связанным с украинским конфликтом, войной с Ираном и расходами на оборону, увеличения которых от всех участников альянса требуют США. Кроме того, под нож пойдет не только саммит, но и министерские встречи НАТО. Так, в 2027 году вместо двух встреч министров иностранных дел пройдет только одна, а традиционная октябрьская встреча министров обороны и вовсе отменена (в октябре 2026 года ее тоже не было). На такое решение отчасти повлияло поведение госсекретаря США Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета, которые уже взяли в привычку покидать встречи раньше времени или и вовсе на них не являться. Помимо раскола по упомянутым вопросам критику вызывает сам выбор места проведения саммита.