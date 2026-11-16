Литва продлила усиленную охрану границы с Калининградской областью до конца ноября

«Реагируя на различные обстоятельства, принято решение продлить миссию до конца ноября. Поймите, что это дополнительные силы наряду с пограничной службой. Охрана границы никуда не исчезла. Оценивая изменения, ближе к концу ноября мы примем новые решения»,— сказал министр журналистам.