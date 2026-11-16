Литва продлила усиленную охрану границы с Калининградской областью до конца ноября
Литва продлила усиленную охрану границы с Калининградской областью как минимум до конца ноября. Военнослужащие продолжат помогать пограничникам на приграничном участке. Об этом 16 ноября заявил министр обороны страны Робертас Каунас, сообщает Литовское радио и телевидение (LRT).
«Реагируя на различные обстоятельства, принято решение продлить миссию до конца ноября. Поймите, что это дополнительные силы наряду с пограничной службой. Охрана границы никуда не исчезла. Оценивая изменения, ближе к концу ноября мы примем новые решения»,— сказал министр журналистам.
Литовские военные помогают Службе охраны государственной границы на участке границы с Калининградской областью с 8 октября. Для этого армия выделила около 100 военнослужащих. Они патрулируют приграничные территории вместе с сотрудниками пограничной службы.
При необходимости к охране границы могут привлечь мобильные патрули, наблюдательные посты и экипажи Военной полиции.
Ранее министр внутренних дел Литвы Мартинас Катялинас называл привлечение армии превентивной мерой. При этом официальные лица страны подчеркивают, что уровень угрозы на границе не повысился.